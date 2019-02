Highlights Milan-Empoli 3-0, VIDEO e gol della partita. Piatek ancora letale, Castillejo imprendibile

Tris all’Empoli ed Inter a -1. Missione compiuta dal Milan nell’anticipo che apre la 25a giornata di SerieA. Un 3-0 firmato dalle reti del solito Piatek, di Kessie e di Castillejo. Nel finale il VAR annulla anche la quarta rete di Borini, proprio come aveva fatto nel primo tempo con Paquetà. Rossoneri che, quindi, centrano il bersaglio grosso e si confermano in piena corsa per la zona Champions grazie all’attaccante polacco, una vera “Ira di Dio” in zona gol in questo campionato. Da sottolineare anche la prestazione dell’esterno spagnolo, autore del tris, semplicemente imprendibile nella sfida di San Siro. Di seguito gli highlights del confronto:

GLI HIGHLITHS DI MILAN-EMPOLI 3-0

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: shuttterstock.com