Golf, PGA Tour: in 5 guidano la leaderboard dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am, secondo giro sospeso per pioggia

I protagonisti del circuito PGA continuano la loro campagna californiana in quel di Pebble Beach. Sui 3 percorsi (par 72,72,71) del Pebble Beach Golf Links, dello Spyglass Hill Golf Course e del Monterrey Peninsula CC è in corso l’AT&T Pebble Beach Pro-Am (montepremi 7,6 milioni di dollari).

Al termine delle prime due giornate, dopo un secondo round interrotto nelle fasi finali per pioggia, troviamo al comando con lo score di -10 l’inglese Paul Casey, e gli americani Phil Mickelson, Scott Langlay, Lucas Glover e Jordan Spieth. Quest’ultimo può salutare la compagnia cercando un birdie nel recupero delle ultime due buche del secondo giro.

-9 e sesta piazza per Jason Day. L’australiano è stato fermato dopo aver completato 15 buche, le stesse dello statunitense Scott Piercy, settimo con -8. Chiudono la top ten a -7 lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, il sudafricano Branden Grace, lo svedese Jonas Blixt, ed infine gli americani Kevin Kisner, Roberto Castro, Matt Every e Bryson Gay. Nella passata edizione trionfò lo statunitense Tedd Potter Jr, che non supererà il taglio del secondo round dopo un avvio disastroso.

Foto: Shutterstock/L.E.Mormile