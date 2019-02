Golf, PGA Tour 2019: Roberto Diaz, D.J. Trahan e Nate Lashley guidano il Puerto Rico Open dopo le prime due giornate

Classifica ancora molto corta presso il par 72 del Coco Beach Golf & Country Club di Rio Grande dove è in corso il Puerto Rico Open 2019, torneo del PGA Tour che si svolge nello stesso fine settimana del WGC-Mexico Championship e che accoglie inevitabilmente giocatori di seconda fascia del panorama golfistico internazionale. Dopo le prime 36 buche si è formato un terzetto al comando con lo score di -8 per il torneo, composto dal messicano Roberto Diaz, autore di un giro senza sbavature chiuso in 68, e dagli statunitensi D.J. Trahan (due vittorie in carriera sul massimo circuito americano) e Nate Lashley, rispettivamente -5 e -4 di giornata.

Alle loro spalle si è collocato un secondo terzetto con un solo colpo di ritardo, composto dagli statunitensi Martin Trainer e Ben Crane e dal canadese Roger Sloan. Più indietro cinque giocatori in settima posizione con lo score di -6: si tratta degli australiani Aaron Baddeley e Curtis Luck e degli americani Jonathan Byrd, Johnson Wagner e Wyndham Clark. Appena fuori dalla top10 il sudafricano Charl Schwartzel e l’argentino Andres Romero, che ha perso posizioni dopo aver chiuso in testa la prima giornata con un giro in 73 colpi.

roberto.pozzi@oasport.it