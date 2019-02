Golf, PGA Tour 2019: al Puerto Rico Open tre vincitori di Major e diversi uomini in cerca di gloria

Complice la concomitanza del torneo del WGC a Città del Messico, la settimana del PGA Tour, pur proponendo il Puerto Rico Open, non vede una folta presenza di grandi nomi al via. Qualche nome pesante, però, è passato da Porto Rico dal 2008, anno del suo inserimento nel tour americano: si contano un secondo posto di Jordan Spieth nel 2013, le vittorie del tedesco Alex Cejka nel 2015 e soprattutto di Tony Finau nel 2016, oltre alla seconda posizione raccolta da Bryson DeChambeau nel 2017, prima della sua esplosione.

Vedremo sul percorso del Coco Beach Golf & Country Club, tra i pochi big o comunque nomi di spicco, l’argentino Angel Cabrera, vincitore degli US Open nel 2007 e del Masters di Augusta nel 2009. Ci saranno anche David Duval, vincitore dell’Open Championship 2001, l’inglese Graeme McDowell, che conquistò nel 2010 gli US Open, e l’australiano Aaron Baddeley, cliente abituale del PGA Tour. Presenti anche altri giocatori in cerca di lancio o riscatto tra americani e non, da Dominic Bozzelli al coreano Whee Kim, per arrivare all’altro australiano Stuart Appleby, che è arrivato almeno una volta tra i primi dieci in tutti i Major senza però riuscire mai a vincerne uno: in particolare, all’Open Championship 2002, fu protagonista di uno storico playoff a quattro che vide vincitore il sudafricano Ernie Els.

Sono inoltre presenti diversi ex vincitori del torneo: D. A. Points, che trionfò nel 2017, Scott Brown, che nel 2013 batté Spieth (e l’argentino Fabian Gomez), George McNeill, primo nel 2012, Michael Bradley, unico a far suo due volte l’Open nel 2009 e 2011, e Derek Lamely, vincitore nel 2010.

Il percorso è costituito da una classica configurazione con quattro par 3, dieci par 4 e quattro par 5, per un totale di 72 colpi.

