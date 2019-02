Golf, European Tour 2019: Miguel Tabuena e Kristoffer Reitan al comando a Perth. Migliozzi, Manassero e Bergamaschi a metà classifica

Si è concluso il primo giro dell’ISPS Handa World Super 6 Perth, torneo su cui ci sono le mani di ben tre tour: quello europeo, quello asiatico e il PGA Tour of Australasia. Nella quarta città più popolosa d’Australia si trovano al comando in due, il filippino Miguel Tabuena e il norvegese Kristoffer Reitan, che sul par 72 del Lake Karrinyup Country Club hanno girato in 65 colpi. In particolare, Tabuena ha effettuato una prodigiosa prima metà del giro, partito per lui dalla buca 10: otto birdie su nove, per poi assestarsi sul -7 con due bogey.

Staccati di due colpi, e quindi a -5, al terzo posto si trovano congiuntamente l’inglese Richard McEvoy e il neozelandese Benjamin Campbell. Quinta posizione a -4 per il gruppo composto dagli australiani Nick Flanagan e Brad Kennedy, dal neozelandese Ryan Fox, dallo svedese Anton Karlsson, dal nordirlandese Michael Hoey e dall’indiano S.S.P. Chawrasia (che si fa chiamare in questo modo perché il nome completo è Shiv Shankar Prasad).

Per quel che riguarda gli italiani, la situazione attuale li vede nella zona di metà classifica. 54° posto, pari con il par, per Guido Migliozzi, autore di un birdie e un bogey in tutte le 18 buche, mentre Filippo Bergamaschi e Matteo Manassero chiudono alla posizione numero 76 con 73 colpi, uno sopra il par. Bergamaschi, in particolare, comincia con quattro bogey nelle prime dieci buche, raddrizzando però la giornata in seguito. Inverso il percorso di Manassero: due birdie nelle prime tre buche, poi un bogey alla 4, uno alla 16 e quello finale alla 18.

