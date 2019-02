Ginnastica, Vanessa Ferrari: “Felice per il corpo libero, ho ancora dolore al tendine. Peccato per la trave”

Vanessa Ferrari è tornata da vera fuoriclasse dopo 500 giorni di assenza dalle pedane, la Farfalla di Orzinuovi si è cimentata nelle qualificazioni della seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di ginnastica artistica e ha subito fatto la differenza: primo posto all’amato corpo libero e pass per la finale di domenica dove andrà a caccia della vittoria, a Melbourne (Australia) la bresciana insegue punti preziosi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Purtroppo non è riuscita a qualificarsi all’atto conclusivo alla trave a causa di una caduta in uscita.

La Campionessa del Mondo 2006 ha fatto il punto della situazione ai microfoni della Federginnastica: “Mi dispiace per la trave perché poteva andare meglio ma è più di un anno che sono lontana dalle competizioni e salire in trave così è stato un po’ drammatico. Sono però felice perché, a parte la caduta, il resto degli elementi non era male. Sono molto felice invece per il corpo libero, non sapevo nemmeno se sarei riuscita a farlo perché ho ancora problemi al tendine, mi fa ancora molto male, faccio fatica ad allenarmi e quindi sono molto soddisfatta di quanto fatto. Ora spero di sistemarmi per la finale e di portare a casa un altro esercizio così che per il momento va bene“.

Foto: Federginnastica