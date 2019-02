Ginnastica, la Regina è tornata! Vanessa Ferrari prima al corpo libero in Coppa del Mondo: domenica la finale

È tornata col botto, come solo le più grandi sanno fare: primeggiando da vera fuoriclasse qual è, brillando da pura stella del firmamento internazionale della Polvere di Magnesio nonostante fosse assente da 500 giorni. Vanessa Ferrari non conosce limiti, confeziona una bellissima prova al corpo libero ed è prima dopo le qualificazioni della seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica: a Melbourne (Australia) la nostra Leonessa ha subito ruggito sul suo attrezzo preferito e ora guarda tutte dall’alto in basso come è sempre stata abituata a fare in una carriera irripetibile.

La bresciana, che nella terra dei canguri va a caccia di punti importanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha ottenuto 13.300 punti per la sua prova al quadrato: pregevoli il doppio teso, lo Tsukahara, il Memmel e l’avvitamento avanti all’interno di un esercizio non ancora completo come vorrebbe ma già in grado di fare la differenza nonostante la 28enne non sia ancora al top della forma dopo l’infortunio al tendine d’Achille subito ai Mondiali 2017. L’allieva di Enrico Casella tornerà dunque in pedana domenica mattina per puntare alla vittoria, le avversarie però non mancheranno.

Alla trave, invece, le cose non sono andate così bene per la nostra capitana che si è dovuta accontentare di 11.233 punti: undicesimo posto e niente pass per la finale. Purtroppo una caduta in uscita e un tocco dell’attrezzo con la mano su un giro le hanno impedito di essere più in alto in classifica. Domani toccherà a Martina Rizzelli, impegnata nella finale alle parallele asimmetriche.

Foto Federginnastica