VIDEO Vanessa Ferrari, ritorno da sballo: prima al corpo libero in Coppa del Mondo. Riviviamo l’esercizio della Leonessa

Vanessa Ferrari ha incantato tutti ancora una volta e ha dominato le qualificazioni al corpo libero della seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. La bresciana si trova al comando con 13.300 punti e tornerà in pedana domenica per inseguire la vittoria a 500 giorni dall’infortunio subito ai Mondiali 2017: oggi la 28enne ha commesso alcune piccole sbavature ma il suo esercizio è stato strepitoso e le ha permesso di guardare tutte dall’alto in basso, confermandosi come una delle più forti dell’intero circuito. Di seguito il VIDEO dell’esercizio di Vanessa Ferrari al corpo libero esibito a Melbourne (Australia).

VIDEO VANESSA FERRARI CORPO LIBERO COPPA DEL MONDO: