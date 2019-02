Ginnastica, Serie A1 2019: Salerno vince tra gli uomini, Bartolini e compagni battono Civitavecchia di Lodadio

La Ginnastica Salerno ha vinto la prima tappa della Serie A1 2019 di ginnastica artistica maschile. Al PalaYamamay di Busto Arsizio, i Campioni d’Italia hanno trionfato con 162.100 confermando il pronostico della vigilia: spiccano in particolar modo il 14.450 al volteggio e il 14.050 al corpo libero di Nicola Bartolini, il 13.900 di Salvatore Maresca agli anelli, in squadra con loro anche Gianmarco Di Cerbo, Tommaso De Vecchia, Carlo Salsedo.

I campani hanno sconfitto la Ginnastica Civitavecchia (158.500) di Marco Lodadio, bronzo iridato agli anelli che si è messo in luce al suo attrezzo (14.400, 6.3) ma anche al corpo libero (14.150) e al volteggio (14.600). Terzo posto per la Pro Patria Bustese che gareggiava in casa, da annotare il bel 14.400 di Ludovico Edalli alle parallele. Giù dal podio per un soffio la Corpo Libero Gym Team Padova (157.650), la Ginnastica Pro Carate (157.450) e la Spes Mestre (156.500).

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federginnastica