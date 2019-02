Ginnastica, Serie A 2019: la Brixia Brescia presenta la squadra, Campionesse d’Italia imbattibili. Che parata di stelle

Folco Donati, Presidente della società Campione di Italia in carica, la Brixia Brescia, ha ufficializzato i nominativi delle ginnaste selezionate dai tecnici per la Serie A 2019. Sono ben quindici le atlete sulle quali la Brixia potrà fare affidamento quest’anno e fra queste, brillano sicuramente i nomi di Vanessa Ferrari, Martina Rizzelli ed Erika Fasana.

Vanessa Ferrari e Martina Rizzelli saranno sicuramente assenti alla prima prova, quella di Busto Arsizio, in quanto negli stessi giorni saranno impegnate nella Coppa del Mondo di Melbourne (21-24 febbraio). Discorso diverso invece per Erika Fasana che non vediamo in campo gara da un anno e della quale non si hanno notizie certe in merito allo stato del suo recupero, quindi nel suo caso non resta che aspettare e sperare di avere presto la fortuna di rivederla in campo gara.

Presenti e senz’altro in prima fila per aiutare la squadra a riconfermare lo scudetto, le neo seniores e campionesse d’Europa under 16: Giorgia Villa, Elisa Iorio, Asia e Alice D’Amato. Una line up così è già in partenza oggettivamente imbattibile, ma la Brixia potrà decidere di alternare la classe 2003 anche con le due azzurre più grandi, ed entrambe al rientro da un infortunio, Francesca Noemi Linari e Martina Maggio, quest’ultima in prestito dalla Robur et Virtus di Villasanta.

Al momento è invece difficile ipotizzare il rientro di Sofia Busato, senz’altro sarà tenuta d’occhio dai tecnici ma, stando a quanto ci ha raccontato un paio di settimane fa, non ha ancora ripreso ad allenarsi a pieno ritmo. Ciò non toglie che potrebbe comunque provare a rientrare per la finalissima di campionato, che si terrà a Firenze il 4 maggio. Lo squadrone bresciano si chiude poi con le più piccole Angela Andreoli, classe 2006, già protagonista nello scorso campionato e sicuramente una punta di diamante fra le junior più giovani, ma non solo: al suo fianco, infatti, probabilmente vedremo anche Giorgia Leone, altra ginnasta classe 2006 molto promettente.

Al servizio dei tecnici Marco Campodonico, Monica Bergamelli, Laura Rizzoli e, ovviamente, del Direttore Tecnico Enrico Casella, ci saranno anche le più piccole Giulia Leone, Sara Belussi e Aurora Simonini. Allieve, juniores e seniores, comunque verranno incastrate nei vari schieramenti, saranno senz’altro capaci di difendere gli obiettivi della Brixia che, da anni, sono: vincere il Campionato e mostrare una ginnastica di alto livello tecnico.

Foto: brixia campione d’italia