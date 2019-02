Ginnastica, Coppa del Mondo: Vanessa Ferrari e il ruggito vincente di una guerriera. Brava Martina Rizzelli, l’Italia vola a Melbourne

L’Italia ha incominciato la propria stagione col botto, il calendario internazionale della Polvere di Magnesio si è aperto con la seconda tappa della Coppa del Mondo a Melbourne e le azzurre si sono prontamente messe in luce. In Australia serviva una partenza a razzo per dare il morale giusto a tutto il gruppo e Vanessa Ferrari ha piazzato la sua fenomenale zampata, confermandosi una Regina indiscussa della ginnastica artistica capace di giganteggiare anche dopo 500 giorni di assenza a causa della rottura del tendine d’Achille. La 28enne accusa ancora dei fastidi fisici ma è volata nella terra dei canguri per fare centro e ha completato la missione con una classe fuori dal comune, imponendosi al corpo libero grazie a un esercizio di pregevole fattura premiato con 13.600: è un punteggio da finale mondiale, ottenuto in questa situazione e al rientro, sintomo di una fuoriclasse indomita capace ancora di fare la differenza ai massimi livelli.

Vanessa Ferrari ha incominciato al meglio il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, portando a casa 30 punti pesantissimi: tra Baku e Doha, i prossimi due appuntamenti previsti a marzo, bisognerà mettere altro fieno in cascina per avvicinarsi ulteriormente ai Giochi e per continuare a sognare una medaglia a cinque cerchi. Un vero peccato per la caduta in qualifica alla trave che le ha impedito di qualificarsi alla finale, anche su quell’attrezzo era possibile inseguire un bel podio che avrebbe ulteriormente impreziosito una trasferta indimenticabile. Positiva anche la prova di Martina Rizzelli che ha disputato l’atto conclusivo alle parallele asimmetriche, concludendo all’ottavo posto a causa di un errore: una sbavatura su un elemento relativamente semplice non ha permesso alla comasca di lottare per un podio che sarebbe stato ampiamente meritato ma ha dimostrato di essere in gran palla e di potersi giocare le sue chance. Ora un paio di settimane di pausa poi il micidiale back-to-back tra Qatar e Azerbaijan (due prove in sei giorni) che delineerà le varie classifiche, l’Italia in quel caso sarà rappresentata anche da Lara Mori che invece nel fine settimana è stata assoluta protagonista in Serie A1.

Foto: Federginnastica