Ginnastica, Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per le tappe di Baku e Doha. Ferrari sugli scudi, tornano Mori e Lodadio

L’Italia sarà grande protagonista nella Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il circuito internazionale riservato alle singole specialità farà tappa a Baku (Azerbaijan, 14-17 marzo) e a Doha (Qatar, 20-23 marzo) per il terzo e quarto appuntamento della manifestazione che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vanessa Ferrari e Martina Rizzelli ritorneranno in pedana dopo la lunga trasferta di Melbourne prevista per fine febbraio ma la Campionessa del Mondo 2006 e la comasca saranno affiancate anche da Lara Mori che non sarà impegnata in Australia: il nostro terzetto cercherà di raccogliere punti preziosi per continuare a inseguire la qualificazione ai Giochi.

Spazio anche agli uomini, rivedremo Marco Lodadio che vuole giganteggiare dopo aver vinto la medaglia di bronzo agli anelli ai Mondiali. Il laziale sarà affiancato da Matteo Levantesi e da Carlo Macchini in entrambe le occasioni. Di seguito i convocati dell’Italia per le tappe di Coppa del Mondo a Baku e Doha.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO BAKU E DOHA:

MASCHILE:

Matteo Levantesi

Marco Lodadio

Carlo Macchini

FEMMINILE:

Vanessa Ferrari

Lara Mori

Martina Rizzelli