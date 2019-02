Ginnastica, Coppa del Mondo 2019: le partecipanti alla tappa di Birmingham. Mustafina sfida McCusker e De Jesus!

Sono stati comunicati i nomi dei partecipanti al Grand Prix di Birmingham, terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di ginnastica artistica per quanto riguarda il concorso generale. L’appuntamento in Gran Bretagna, previsto per sabato 23 marzo, segue l’American Cup e la Deutscher Pokal: si preannuncia grande spettacolo con alcuni grandi big internazionali pronti a darsi battaglia per la vittoria.

Tra le donne sono attesissime la russa Aliya Mustafina (Zarina che farà il bis dopo la gara di Stoccarda e che punterà al successo nell’all-around), la francese Melanie De Jesus Dos Santos (bronzo agli Europei nel 2017 e in lotta per il podio agli ultimi Mondiali) e la statunitense Riley McCusker (oro con la squadra in occasione dell’ultima rassegna iridata). Una wild card è stata concessa alla britannica Ellie Downie, a completare il parterre ci saranno la veterana tedesca Kim Bui, la giapponese Nagi Kajita, la canadese Brooklyn Moors, la cinese Jieyu Liu, la brasiliana Anna Julia Reis.

Al maschile il grande favorito è il russo Nikita Nagornyy, bronzo all-around ai Mondiali, che se la vedrà soprattutto con il cinese Sun Wei e col britannico Brinn Bevan. Di seguito tutti i partecipanti alla terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di ginnastica artistica (concorso generale):

FEMMINILE:

Aliya Mustafina (Russia)

Melanie De Jesus Dos Santos (Francia)

Riley McCusker (USA)

Ellie Downie (Gran Bretagna)

Brooklyn Moors (Canada)

Jieyu Liu (Cina)

Kim Bui (Germania)

Nagi Kajita (Giappone)

Anna Julia Reis (Brasile)

MASCHILE:

Nikita Nagornyy (Russia)

Sun Wei (Cina)

Brinn Bevan (Gran Bretagna)

Nile Wilson (Gran Bretagna)

Kazuma Kaya (Giappone)

Bart Deurloo (Paesi Bassi)

Christian Baumann (Svizzera)

Petro Pakhniuk (Ucraina)

Alec Yoder (USA)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com