Ginnastica artistica, Francia e Svizzera vincono l’Infinity Award ai Mondiali: “fatta la storia”, il premio per le squadre

Ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica sono stati assegnati i Fujitsu Infinity Awards, i premi riservati alle Nazionali che hanno dimostrato un eccezionale spirito di squadra e precisione tecnica durante le finali del team event andate in scena ad Anversa (Belgio). Il riconoscimento non viene quasi mai assegnato alle vincitrici delle medaglie d’oro, ma vengono presi in considerazione altri fattori tra cui il fatto di avere compiuto qualcosa di storico in pedana.

La Francia ha fatto festa tra le donne. Melanie De Jesus Dos Santos, Marine Boyer, Lorette Charpy, Coline Devillard, Morgane Osyssek-Reimer e Djenna Laroui sono state premiate per aver riportato il proprio Paese sul podio ai Mondiali dopo addirittura 73 anni dalla prima ed unica volta.

Stessa motivazione sul fronte maschile, dove l’Infinity Award è finito nelle mani della Svizzera. Christian Baymann, Luca Giubellini, Florian Langenegger, Noe Seifert, Taha Serhani, Dominic Tamsel hanno ottenuto il miglior risultato per il Paese elvetico dal 1954, concludendo al quinto posto.

I vincitori hanno ricevuto un trofeo e un assegno da 5.000 dollari durante una cerimonia di premiazione presieduta da Morinari Watanabe (Presidente della Federazione Ginnastica Internazionale) e da Yoshinami Takahashi (Head of Global Business Solutions di Fujitsu).

Foto: Lapresse