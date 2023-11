Ginnastica artistica, Julia Soares e Yul Moldauer vincono il Memorial Gander. Belardelli 6a, Macchiati sfiora il podio

A Morges (Svizzera) è andata in scena la 40ma edizione del Memoral Gander, prestigioso torneo internazionale di ginnastica artistica che riempie da tradizione l’ultima parte di stagione dopo i Mondiali. Si tratta del primo di due eventi in terra elvetica, domenica 5 novembre andrà in scena la Swiss Cup a Zurigo. Gli atleti in gara hanno disputato un concorso generale individuale “accorciato”: tre attrezzi a scelta per le ragazze e quattro specialità a discrezione per gli uomini.

La brasiliana Julia Soares si è imposta nell’evento femminile con il totale di 39.850: dopo l’iniziale 12.750 al volteggio, la sudamericana si è ripresa con il 13.400 alla trave e con il 13.700 al corpo libero. Alle sue spalle si è piazzata la grande favorita della vigilia ovvero la francese Melanie De Jesus Dos Santos, seconda a un solo decimo di distacco (39.850): dopo un superbo doppio avvitamento alla tavola (14.400), la transalpina ha commesso un grave errore sugli staggi (12.100, partendo da 6.4) e poi ha chiuso con il 13.250 sui 10 cm.

L’algerina Kaylia Nemour ha sbagliato proprio alle parallele, attrezzo dove ha conquistato l’argento ai Mondiali: 13.800 con 6.7 di D Score, in precedenza 12.550 al volteggio e chiusura con il 13.200 alla trave per un totale di 39.550. Più distaccate la tedesca Pauline Schaefer (37.700) e la giapponese Chiaki Hatakeda (37.400). La nostra Arianna Belardelli, reduce da una più che positiva esperienza iridata, ha concluso al sesto posto con il totale di 36.750: 13.100 al volteggio, 11.300 alla trave, 12.350 al corpo libero.

Tra gli uomini, invece, lo statunitense Yul Moldauer ha prevalso per un decimo nel testa a testa con il giapponese Kazuma Kaya (57.200 contro 57.100). L’americano ha fatto leva soprattutto su corpo libero (14.200) e volteggio (14.800), mentre il giapponese ha piazzato un superba rasoiata alle parallele pari (15.000) dopo il 14.300 al cavallo. Il canadese Felix Dolci ha completato il podio (56.700), mentre il nostro Mario Macchiati ha concluso al quarto posto (56.400). Il Campione d’Italia all-around ha aperto la gara al quadrato (13.600) e poi è salito sul cavallo (13.650) prima di esibirsi al volteggio (14.350) e alle parallele (14.800), riuscendo a lasciarsi alle spalle il francese Jim Zona (54.900), il tedesco Nils Dunkel (53.850) e il turco Adem Asil (53.300).

