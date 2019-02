Ginnastica, Coppa del Mondo 2019: le avversarie di Vanessa Ferrari a Melbourne, azzurra favorita al corpo libero

Nel weekend del 21-24 febbraio andrà in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica riservata alle singole specialità, il circuito che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Melbourne (Australia) incomincia a tutti gli effetti la stagione della Polvere di Magnesio e in pedana ci sarà anche Vanessa Ferrari, pronta per incominciare la propria rincorsa verso la rassegna a cinque cerchi. La 28enne torna in gara dopo 500 giorni di assenza a causa dell’infortunio subito ai Mondiali 2017 e ha tutto il desiderio di mettersi in luce tra trave e corpo libero, gli attrezzi su cui sarà impegnata: venerdì le qualificazioni, domenica poi le eventuali finali. La bresciana deve ritrovare la giusta confidenza con la gara, il sogno è quello di salire sul podio e ci sono tutte le possibilità per potere festeggiare nella terra dei canguri ma molto dipenderà anche dalle rivali che la nostra portacolori troverà all’Hisense Arena. Conosciamo meglio le avversarie di Vanessa Ferrari per la tappa di Coppa del Mondo a Melbourne.

Sia sui 10 cm che al quadrato le insidie principali portano i nomi di Zhao Shiting e di Mana Oguchi. La cinese, al debutto tra le seniores, eccelle in particolar modo alla trave dove si distingue per una tecnica sopraffina e per delle linee meravigliose, si è messa in luce ai campionati nazionali e parte favorita sul legno ma potrebbe dire la sua anche al corpo libero dove però si fa apprezzare in particolar modo la giapponese, dotata di una discreta eleganza e di una buona acrobatica. Inutile negare che Vanessa Ferrari sia la grande favorita per la vittoria al corpo libero, altre avversarie oltre a Shiting e Oguchi potrebbero essere la sudcoreana Seojeong Yeo, che è dotata di un’ottima acrobatica, e le australiane Emma Nedov e Alexandra Eade, più indietro nei favori del pronostico la slovena Tjasa Kysselef e l’ucraina Valeriia Osipova. Un parterre senza nomi di particolare grido potrebbe sicuramente avvantaggiare l’azzurra che cercherà di fare bottino pieno e compiere un passo importante verso le Olimpiadi.

Diverso il discorso invece per Martina Rizzelli che sarà impegnata alle parallele asimmetriche dove figura il fenomeno cinese Fan Yilin, Campionessa del Mondo nel 2015 e nel 2017. Sugli staggi però saranno da tenere d’occhio anche l’altra cinese Liu Jiaqi, la già citata Osipova, l’australiana George Brown e la svedese Jonna Adlerteg, argento agli ultimi Europei. Il volteggio sembra invece essere un discorso tra l’eterna Oksana Chusovitina, la messicana Alexa Moreno e la sudcoreana Yeo.

Foto: Roberto Muliere