Ginnastica, Coppa del Mondo 2019: Vanessa Ferrari cerca punti per Tokyo 2020. Come si assegnano e quanto conta il podio: il regolamento

Nel weekend del 21-24 febbraio si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità andrà in scena a Melbourne (Australia) e verranno messi in palio punti importanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per la prima volta nella storia, alcuni pass verranno infatti assegnati tramite questa competizione: le atlete che saranno prime in classifica al termine delle otto tappe si qualificheranno ai prossimi Giochi.

Vanessa Ferrari ha scelto questa strada per inseguire la quarta partecipazione alla rassegna a cinque cerchi, la 28enne spera di poter lottare per la conquista di una medaglia dopo due quarti posti consecutivi al corpo libero e punta a chiudere la carriera con quell’agognato alloro al collo. La bresciana non è più competitiva sul giro completo e dunque si cimenterà sulla trave e al corpo libero, ma come ci si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Vediamo nel dettaglio il regolamento e cosa aspetta la Farfalla di Orzinuovi.

OLIMPIADI TOKYO 2020: COME CI SI QUALIFICA ATTRAVERSO LA COPPA DEL MONDO

Il circuito è già incominciato nel 2018 con la tappa di Cottbus. Nel 2019 si disputeranno quattro prove:21-24 febbraio a Melbourne (Australia), 14-17 marzo a Baku (Azerbaijan), 20-23 marzo a Doha (Qatar), 21-24 novembre a Cottbus (Germania). La Coppa del Mondo si completerà poi nel 2020 con le ultime tre gare. In totale si disputeranno 8 eventi tra novembre 2018 e marzo 2020, per ogni atleta verranno presi in considerazione soltanto i 3 migliori risultati.

Possono partecipare ma non possono qualificarsi tramite questa competizione i ginnasti che hanno contribuito attivamente alla qualificazione delle proprie Nazionali alle Olimpiadi e gli atleti che hanno già ottenuto un pass nominale. Si qualificano alle Olimpiadi di Tokyo 2020: i vincitori di ogni classifica di specialità. I pass sono nominali.

ATTENZIONE: solo un posto a disposizione per Nazione in totale! Ad esempio: un’italiana vince al corpo libero e un’altra italiana vince alla trave, solo una delle due andrà ai Giochi (previsti dei coefficienti di spareggio).

ATTENZIONE: se la prima in classifica in una specialità è già qualificata ai Giochi attraverso altre competizioni (con la squadra tramite i Mondiali o da individualista tramite la rassegna iridata 2019) si prenderanno in considerazione la seconda classificata, poi eventualmente la terza e via dicendo.

COPPA DEL MONDO: COME SI RACCOLGONO I PUNTI E COME SI STILA LA CLASSIFICA?

In ogni tappa vengono assegnati dei punti in base al piazzamento ottenuto in gara (ricordiamo che i primi otto posti vengono definiti in finale, i punti dal nono al dodicesimo posto vengono assegnati in qualifica). Una ginnasta può partecipare a quante tappe desidera, vengono presi in considerazione soltanto i tre migliori risultati, in caso di parimerito conterà il miglior piazzamento in assoluto.

Primo posto: 30 punti

Secondo posto: 25 punti

Terzo posto: 20 punti

Quarto posto: 18 punti

Quinto posto: 16 punti

Sesto posto: 14 punti

Settimo posto: 12 punti

Ottavo posto: 10 punti

Nono posto: 8 punti

Decimo posto: 7 punti

Undicesimo posto: 6 punti

Dodicesimo posto: 5 punti