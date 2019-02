Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Melbourne 2019: il calendario completo. Programma, orari e tv. C’è Vanessa Ferrari

Nel weekend del 21-24 febbraio si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità che mette in palio dei punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Melbourne (Australia) andrà in scena il primo grande appuntamento internazionale del nuovo anno solare, la stagione agonistica riparte dall’altra parte del Pianeta e la posta in palio è elevatissima: gli atleti impegnati in gara daranno il massimo per ottenere dei risultati utili con cui avvicinarsi al pass per la rassegna a cinque cerchi.

L’Italia sarà grandissima protagonista nella terra dei canguri. Vanessa Ferrari tornerà in gara a 500 giorni dalla rottura del tendine d’Achille subita ai Mondiali 2017, la Farfalla di Orzinuovi ricomincia da qui la sua avventura col sogno della medaglia ai Giochi. La bresciana si cimenterà tra trave e corpo libero, in gara sarà affiancata da Martina Rizzelli che invece salirà sulle parallele asimmetriche.

Di seguito le date, il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari della seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di ginnastica artistica. Ancora da ufficializzare l’eventuale trasmissione in diretta tv e streaming. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

COPPA DEL MONDO MELBOURNE: DATE, PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO:

Orari da comunicare Qualificazioni (donne: volteggio, parallele; uomini: corpo libero, cavallo, anelli)

VENERDÌ 22 FEBBRAIO:

Orari da comunicare Qualificazioni (donne: trave, corpo libero; uomini: volteggio, parallele, sbarra)

SABATO 23 FEBBRAIO:

08.00 Finali (donne: volteggio, parallele; uomini: corpo libero, cavallo, anelli)

DOMENICA 24 FEBBRAIO:

05.00 Finali (donne: trave, corpo libero; uomini: volteggio, parallele, sbarra)

COPPA DEL MONDO GINNASTICA A MELBOURNE: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Ancora da ufficializzare l’eventuale trasmissione in diretta tv e streaming.