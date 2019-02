Scandicci-Conegliano, Champions League volley femminile: data, programma, orario, tv e streaming

Mercoledì 20 febbraio si giocherà Scandicci-Conegliano, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley femminile. Al Mandela Forum di Firenze andrà in scena una partita fondamentale per le sorti della Pool D: le toscane sono al comando del girone con 3 vittorie e 10 punti, le venete inseguono con lo stesso numero di successi ma tre punti in meno. Lo scontro diretto tra le due compagini italiane sarà determinante per assegnare il primo posto e dunque la qualificazione assicurata ai quarti di finale della massima competizione continentale per importanza, il secondo posto infatti non garantisce il passaggio del turno (bisogna essere tra le tre migliori seconde dei cinque raggruppamenti per poter festeggiare).

La Savino Del Bene occupa il terzo posto in Serie A e ha vinto gli ultimi tre incontri in Champions League per 3-0, le Pantere si trovano invece al comando del nostro campionato ma sono reduci dalla sofferta vittoria al tie-break contro lo Schwerin. Si preannuncia un incontro particolarmente avvincente ed equilibrato: da una parte la potenza di Haak, la solidità di Lucia Bosetti, la regia di Malinov e i muri di Adenzia; dall’altra la grinta di Miriam Sylla, la classe di Hill e Fabris, le stampatone di De Kruijf e Danesi.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Scandicci-Conegliano, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

SCANDICCI-CONEGLIANO, CHAMPIONS LEAGUE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO:

20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Imoco Volley Conegliano

SCANDICCI-CONEGLIANO, CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo