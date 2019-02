Basket, Italia-Ungheria: qualificazioni Mondiali 2019. Programma, orario e tv

Si apre oggi una lunga settimana fondamentale per la Nazionale italiana di basket. Gli azzurri guidati da coach Meo Sacchetti si apprestano ad affrontare Ungheria e Lituania nelle ultime due partite del girone di qualificazione ai Mondiali 2019, in programma in Cina ad inizio settembre. Un doppio impegno delicatissimo per l’Italia, alla quale basta un successo per strappare la certezza della partecipazione alla prossima rassegna iridata.

La prima partita sarà venerdì 22 febbraio contro l’Ungheria. Gli azzurri proveranno a chiudere il discorso qualificazione con una vittoria per non dover a tutti i costi fare il risultato nella trasferta in Lituania di lunedì 25 febbraio. All’andata successo italiano a Debrecen con il punteggio di 63-69 al termine di una partita complicata, vinta grazie al carisma e al talento del capitano Gigi Datome (18 punti), che però non ci sarà nella prossima occasione. Servirà quindi un’ottima prestazione di squadra e tutto il sostegno del pubblico di Varese (che accoglie per la prima volta una partita ufficiale della Nazionale) per superare i magiari e mettere al sicuro il biglietto per la Cina.

La sfida tra Italia e Ungheria, undicesima partita degli azzurri nel percorso di qualificazione al Mondiale 2019, andrà in scena venerdì 22 febbraio alle ore 20.15 presso la Enerxenia Arena di Masnago (VA). La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e potrà essere seguita anche in diretta streaming su Sky Go. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neppure un canestro di questo delicatissimo appuntamento. Di seguito il programma completo.

VENERDÌ 22 FEBBRAIO

ore 20.15 Italia-Ungheria

diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), diretta streaming su Sky Go

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

