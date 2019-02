Francia-Italia pallanuoto, Europa Cup 2019: programma, orari e tv

Penultimo turno per quanto riguarda la fase a gironi dell’Europa Cup 2019 di pallanuoto maschile. Torna in acqua la Nazionale italiana guidata da Sandro Campagna che vola in Francia, a Marsiglia, per chiudere la pratica e raggiungere definitivamente la prima piazza del raggruppamento, che significherebbe conquistare i quarti di finale per le Finals di Zagabria. Andiamo a scoprire il programma e gli orari del match.

Europa Cup pallanuoto 2019

5^ giornata – 19 febbraio 2019

Ore 20.00

Francia-Italia

Diretta sul canale streaming della Federation francaise de natation.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Claudio Bosco LPS