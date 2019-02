Finale Coppa Italia volley femminile, Novara-Conegliano: programma, orario e tv. Il calendario completo

Domani, domenica 3 febbraio, si disputa la finale della Coppa Italia 2019 di volley femminile. All’AGSM Forum di Verona andrà in scena una sfida di alto profilo tecnico. Si preannuncia grande spettacolo perché scenderanno in campo le migliori compagini del nostro campionato, pronte a fronteggiarsi in un match davvero da urlo che regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati.

Saranno Novara e Conegliano a contendersi il trofeo. Le ragazze di coach Barbolini vogliono tornare a giocare la finale dopo quella vinta lo scorso anno e la sfida alle campionesse d’Italia sarà appassionante. Tutto ruoterà attorno al solito formidabile opposto Paola Egonu, la donna in più di questa squadra che si affida però anche all’esperienza di Francesca Piccinini, ai muri di Cristina Chirichella e Veljkovic, alla varietà di colpi di Bartsch. Da parte loro, le Pantere, raggiunta la terza finale consecutiva, cercheranno di sfruttare le qualità di Sylla, Hill e Fabris per far loro il confronto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari della finale della Coppa Italia 2019 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CALENDARIO FINALE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2019:

DOMENICA 3 FEBBRAIO:

18.00 Finale: Igor Gorgonzola Novara vs Imoco Volley Conegliano

COME VEDERE LA FINALE DI COPPA ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING:

Le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Salvo Barbagallo / Livephotosport