Fed Cup 2019, Svizzera-Italia: il grande ritorno di Camila Giorgi

Dalla Coppa Davis alla Fed Cup. Dopo la bella vittoria della squadra di Corrado Barazzutti in India, questo fine settimana tocca alle ragazze di Tathiana Garbin. L’Italia sarà impegnata in Svizzera, sul veloce indoor della Swiss Tennis di Biel, nel primo turno del World Group II di Fed Cup.

Saranno, dunque, le elvetiche le prime avversarie delle azzurre nella corsa al ritorno in Serie A, dato che vincendo in Svizzera l’Italia si giocherebbe il playoff per tornare nel Gruppo I, proprio come era già successo nella passata stagione quando le azzurre riuscirono a battere la Spagna e poi furono sconfitte dal Belgio.

Questa sfida di Biel segna anche l’importantissimo ritorno in maglia azzurra di Camila Giorgi. Dopo tre anni dall’ultima apparizione in nazionale, la marchigiana torna a giocare per l’Italia e lo fa in un momento importante, perchè i fasti del passato sono ormai cancellati e la squadra capitanata da Tathiana Garbin sta facendo davvero molta fatica a tornare nel tennis che conta.

Garbin ha sempre tenuto apertissima la porta della Nazionale a Camila e anche i rapporti con la Federazione sono migliorati. La presenza della numero 28 del mondo è assolutamente fondamentale per provare a sperare di battere la Svizzera in trasferta. Si gioca sul veloce, superficie amatissima da Giorgi, che dovrà vincere per forza entrambi i singolari e battere nello scontro diretto Belinda Bencic, 45 del mondo e numero uno svizzera.

L’ultima partita in Fed Cup di Giorgi risale al 2016, quando l’Italia venne sconfitta nei quarti di finale dalla Francia con il punteggio di 4-1. La marchigiana riuscì a battere Kristina Mladenovic in rimonta in tre set, mentre perse in due set con Caroline Garcia. In totale sono otto i match giocati dalla marchigiana in Fed Cup ed il bilancio è di 3 vittorie e 5 sconfitte (1 in doppio).

L’Italia vuole tornare nel World Group di Fed Cup e si affida alla sua numero uno. Questa volta Camila Giorgi ha risposto presente ed ora sul campo deve trascinare le sue compagne nuovamente nel tennis che conta.

Foto: Jctabb/shutterstock