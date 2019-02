Fed Cup 2019, Svizzera-Italia: effettuato il sorteggio. Aprono Sara Errani e Belinda Bencic, poi Camila Giorgi e Viktorija Golubic

E’ stato effettuato pochi minuti fa il sorteggio della sfida del World Group II di Fed Cup 2019 che mette di fronte la Svizzera e l’Italia. A Biel aprirà le danze Sara Errani, al rientro su un campo da tennis dopo otto mesi di stop: affronterà Belinda Bencic. Camila Giorgi, invece, affronterà Viktorija Golubic subito a seguire.

La domenica, invece, vedrà invertirsi gli scontri, con Bencic e Giorgi ad aprire il programma, seguite da Golubic ed Errani. Il doppio, allo stato attuale, vedrebbe in campo Timea Bacsinszky e Jil Teichmann per la Svizzera e Martina Trevisan e Jasmine Paolini per l’Italia. Tuttavia, nel caso in cui si dovesse arrivare sul 2-2, e dunque alla necessità di disputarlo quale incontro decisivo, è più che probabile che questi accoppiamenti vengano cambiati.

L’appuntamento, dunque, è per le ore 13 di domani e per le ore 12 di domenica. Dei quattro incontri di singolare previsti, soltanto Golubic-Giorgi non si è mai giocato: negli altri, Bencic conduce 3-1 su Errani ed è in parità (2-2) con Giorgi; 1-1 il bilancio tra Golubic ed Errani.

🇨🇭🆚🇮🇹@BelindaBencic is first up for hosts Switzerland in their #FedCup World Group II first round tie against Italy in Biel! pic.twitter.com/AbfIuCY7iJ — Fed Cup (@FedCup) February 8, 2019

Foto: Jimmie48 Photography / Shutterstock