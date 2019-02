F1, Valtteri Bottas: “La Mercedes ha problemi di bilanciamento. Servono degli aggiornamenti”

La quattro giorni di test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) è andata in archivio. Secondo il parere di gran parte degli addetti ai lavori la Ferrari è partita meglio rispetto a tutti. La SF90 si è rivelata una vettura nata bene e sia il tedesco Sebastian Vettel che il monegasco Charles Leclerc hanno dimostrato di saper andar forte in tutte le condizioni.

Tra i team “preoccupati” per questi riscontri vi è senza dubbio la Mercedes. Il finlandese Valtteri Bottas e il britannico (cinque volte iridato) Lewis Hamilton si sono classificati in quarta e quinta posizione nell’ultima giornata, provando le mescole più morbide e verificando il loro rendimento anche sui long run. Un lavoro che, invece, non ha fatto la Rossa, soffermatasi sul testare solo le coperture C3 e C2 con benzina a bordo. Per Leclerc, quindi, è arrivato un sesto posto ma sono state tante risposte positive come detto.

Se ne sono accorti anche nel team di Brackley che questa Rossa ha una buona base e, dopo le esternazione di Toto Wolff che ha sottolineato le grandi qualità della macchina di Maranello, sono arrivate anche le considerazioni di Bottas in occasione di un evento del title sponsor Petronas, sottolineano le criticità della W10: “Abbiamo ancora molto lavoro da svolgere, ma ho un buon feeling con la vettura e sono certo che ci sia ancora del potenziale inespresso. Ovviamente dobbiamo progredire. Abbiamo sofferto leggermente in questi giorni per trovare un giusto bilanciamento nelle curve. In alcuni tratti del tracciato la macchina si comportava bene, mentre in altri il bilanciamento non era ottimale ed in altri ancora era pessimo. Siamo riusciti a migliorare negli ultimi giorni della settimana, ma servono degli aggiornamenti. Spero che possano essere corretti al più presto”

E pensando ai prossimi test sempre a Barcellona (26 febbraio-1° marzo) e all’esordio iridato a Melbourne (17 marzo), le idee di Valtteri sono piuttosto chiare: “Adesso dovremo vedere cosa accadrà nella seconda sessione di test. Credo che tutti porteranno delle modifiche alle proprie vetture ed ulteriori update si vedranno a Melbourne. Solo allora sarà possibile fare un primo bilancio delle forze in campo, non prima” (fonte: it.motorsport.com).

