F1, Toto Wolff: “La Ferrari è più veloce della Mercedes di mezzo secondo, sono il punto di riferimento”

La Ferrari si è scatenata nei primi due giorni di Test F1 a Barcellona stampando i migliori tempi con Sebastian Vettel e Charles Leclerc, oggi il tedesco non ha piazzato il crono da urlo ma si è concentrato sui long run e anche in questo caso le Rosse hanno battuto la Mercedes che nei primi tre giorni non ha brillato. Le Frecce d’Argento stanno facendo pretattica in vista del Mondiale o sono davvero in difficoltà?

Toto Wolff è risultato molto pessimista in un’intervista concessa alla televisione tedesca RTL: “Da questi tre giorni l’impressione è che la Ferrari sia più veloce di noi. Si sono mostrati veloci sul giro singolo e sui long run. Noi non abbiamo mostrato tutto il nostro potenziale, ma neppure loro lo hanno fatto. Al momento realisticamente la Ferrari è almeno mezzo secondo davanti a tutti“. Le Rosse più veloci di addirittura mezzo secondo, questo il verdetto di Wolff secondo cui la Mercedes è costretta a rincorrere: “Al momento la Ferrari è il punto di riferimento e tutti noi dobbiamo guardare a loro“.

Il nuovo regolamento riguardo all’ala anteriore ha scombussolato i piani: “Ci sono due differenti filosofie di progettazione dell’ala anteriore. La Ferrari sembra aver trovato l’esatta interpretazione. Dovremo decidere se restare così o cambiare filosofia“.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ZRyzner / Shutterstock.com