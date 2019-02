F1, Valtteri Bottas: “Era importante avere un po’ di feeling con il nuovo pacchetto aerodinamico”

La Mercedes ha avuto problemi nel primo dei quattro giorni della seconda serie di test delle scuderie della Formula 1 a Barcellona: undicesimo tempo per il finlandese Valtteri Bottas, che nella sessione pomeridiana ha completato soltanto sette tornate in seguito ad un problema alla pressione dell’olio, con conseguente sostituzione del motore.

A fine giornata Bottas ha dichiarato a f1grandprix.motorionline.com: “Sfortunatamente, dopo i primi quattro giorni di affidabilità impeccabile, ho passato la maggior parte del giorno ad aspettare perché ho avuto un problema di pressione dell’olio e ho dovuto cambiare motore. La squadra ha fatto davvero un buon lavoro per far ripartire la vettura, era importante avere un po’ di feeling con il nuovo pacchetto aerodinamico. La mia sessione è stata ovviamente molto limitata, ma sembra che abbiamo apportato dei miglioramenti. Devo rivedere tutto in modo più dettagliato stasera e non vedo l’ora domani di continuare il nostro programma“.

