F1, Test Barcellona 2019, Valtteri Bottas: “Non possiamo mettere da parte tutti gli interrogativi tipici delle prove”

La Mercedes non ha avuto problemi nel penultimo dei quattro giorni della seconda serie di test delle scuderie della Formula 1 a Barcellona: il finlandese Valtteri Bottas, si è concesso a lungo ai microfoni di motorsport.com, che in una delle ultime occasioni prima dell’esordio Mondiale.

Il finlandese ha dichiarato: “La macchina va meglio, anche se non possiamo mettere da parte tutti gli interrogativi tipici delle prove. Ma posso confermare dei miglioramenti rispetto alla scorsa settimana, in termini di stabilità e carico aerodinamico complessivo della vettura. Credo anche che si possa ottenere di più, ma ci arriveremo lavorando. Siamo ancora nei test pre-campionato, e in questa fase ogni sessione ci consente di capire qualcosa in più della monoposto. Poi al termine delle prove ci sarà anche un po’ di tempo prima di partire per Melbourne da dedicare all’analisi dell’enorme mole di dati ottenuta da questi test“.

Per Bottas la Ferrari è ancora davanti: “Sembrano ancora forti. Come sempre dai test a Melbourne, molte cose possono cambiare, ma hanno un pacchetto forte. Come ho detto prima, dobbiamo sbloccare di più dal nuovo pacchetto per essere in grado di competere con loro correttamente, ma a questo punto penso che siano molto forti, ma mancano ancora un paio di settimane a Melbourne“.

