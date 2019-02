F1, Test Barcellona 2019: Valtteri Bottas appiedato dalla Mercedes, macchina a bordo strada dopo pochi km

I problemi non riguardano soltanto la Ferrari nella prima giornata di Test F1 a Barcellona. In mattinata Charles Leclerc si era dovuto fermare a lungo a causa di un problema con l’impianto di raffreddamento, oggi pomeriggio è toccato alla Mercedes con Valtteri Bottas che è rimasto appiedato dopo un solo giro nella sessione incominciata alle ore 14.00 sul circuito del Montmelò. Il pilota finlandese ha dovuto parcheggiare la vettura in uscita da curva 3 dopo aver percorso solo una manciata di chilometri: sul tracciato catalano tutto era rimasto in silenzio per une trentina di minuti, poi sono scesi in pista contemporaneamente Sebastian Vettel e il secondo pilota delle Frecce d’Argento che però è stato estremamente sfortunato.

I commissari hanno esposto la bandiera rossa, la monoposto è stata recuperata ed è stata portata ai box dove gli uomini della scuderia la stanno analizzando per cercare di capire qual è stato il problema. Ne sapremo di più nelle prossime ore ma si tratta di una brutta botta per la Mercedes che perderà parecchio tempo in questa prima giornata di prove com’è capitato al Cavallino Rampante durante la sessione mattutina.

VALTTERI BOTTAS APPIEDATO DALLA MERCEDES:

RED FLAG: That one is on us. VB stops on track on his first lap of the afternoon… Boys already on the way to collect W10 so we can take a look! 🛠 #F1Testing pic.twitter.com/m1TE7e00tV — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 26, 2019

Bottas’ car returns to the pits. Unknown what the problem is yet. #F1 #F1Testing pic.twitter.com/Wdt0jacZ9P — Aaron Gillard 🏳️‍🌈🏁 (@AaronGillard_17) February 26, 2019

