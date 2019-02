F1, Test Barcellona 2019: Fernando Alonso al volante della McLaren? Lo spagnolo è atterrato in terra catalana

Fernando Alonso potrebbe tornare a guidare una vettura di Formula Uno già durante i Test di Barcellona che sono incominciati nella giornata odierna. Il due volte Campione del Mondo, reduce dal trionfo alla 24 Ore di Daytona e pronto per affrontare la 500 Miglia di Indianapolis dove andrà a caccia della Tripla Corona, potrebbe infatti mettersi al volante della McLaren come ha anticipato la Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo ha infatti provato il sedile la settimana scorsa ma stamattina è atterrato a Barcellona e si è diretto verso il circuito, dunque potrebbe svolgere il proprio lavoro nei prossimi tre giorni di prove previsti in terra catalana con l’obiettivo di fornire dati importanti a Woking per lo sviluppo delle monoposto che saranno guidate da Carlos Sainz e Lando Norris.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com