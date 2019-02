F1, Test Barcellona 2019: problema al sistema di raffreddamento per la Ferrari. Leclerc ai box quasi tutta la mattina, poi firma il secondo tempo

La seconda finestra dei test collettivi di Formula 1 a Barcellona non è cominciata nel migliore dei modi per la Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc che è stato costretto a rimanere ai box per due ore e mezza a causa di un problema tecnico. Dopo aver completato un primo run da cinque giri infatti, il pilota della Rossa è stato richiamato in pit-lane per effettuare alcuni controlli sulla vettura.

Dopo due ore e mezza di attesa, in cui i rivali più accreditati per il titolo iridato hanno completato diversi stint con nuove soluzioni aerodinamiche per raccogliere dati molto importanti in vista dell’esordio stagionale di Melbourne, la SF90 è finalmente rientrata sul tracciato del Montmelò per recuperare il tempo perduto in precedenza. Il problema tecnico della Rossa riguardava il sistema di raffreddamento della macchina ed è stato riscontrato dalla telemetria durante i primi giri percorsi da Leclerc in mattinata. Dopo un lungo controllo, gli ingegneri hanno dato il via libera per un nuovo ingresso in pista della SF90 a meno di 60 minuti dal termine della sessione mattutina, con il pilota monegasco che dovrà dunque non commettere errori per cercare di portare avanti il programma di lavoro previsto prima di lasciare il posto al compagno di squadra Sebastian Vettel a partire dalle ore 14.00. Il rientro in pista è stato però eccezionale e Leclerc ha firmato il secondo tempo in 1:18.651 ad appena quattro millesimi dal leader Pierre Gasly.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI