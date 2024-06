Zaynab Dosso fa traballare il muro! Record italiano dei 100, finale agli Europei e lotta per le medaglie

Zaynab Dosso ha piazzato la stoccata che tanto aspettavamo dopo il record italiano dei 100 metri siglato tre settimane fa a Savona, dove scese a uno squillante 11.02. La velocista emiliana si è messa in bella mostra nella semifinale degli Europei allo Stadio Olimpico di Roma, ritoccando di un centesimo il proprio primato nazionale. Su pista umida e sotto una leggerissima pioggerella, con un vento a favore di 2,0 m/s, l’allieva di Giorgio Frinolli ha corso in 11.01 ed è stato preceduta di un solo centesimo dalla lussemburghese Patrizia van der Weken (11.00), qualificandosi così alla finale che andrà in scena alle ore 22.53.

Il mitico muro degli undici secondi è ora davvero a un passo, è l’equivalente della barriera dei dieci secondi per gli uomini che alle nostre latitudini è stata sfondata soltanto da Marcell Jacobs e Filippo Tortu. Zaynab Dosso, tre mesi fa conquistò la medaglia di bronzo sui 60 metri ai Mondiali Indoor, è uscita brillantemente dai blocchi di partenza (0.158 il tempo di reazione) e ha corso una buona prima parte di gara, la fase iniziale del lanciato è stata di qualità ma poi negli ultimi trenta metri è andata progressivamente in calando ed è stata sorpassata da van der Weken. Ampiamente distaccate l’ungherese Boglarka Takacs (11.16), la ceca Karolina Manasova (11.17) e la svedese Julia Henriksson (11.27).

Bisognerà essere più costanti lungo l’intero rettilineo se si vorrà sognare in grande nell’atto conclusivo e provare a conquistare una medaglia che sarebbe storica. Zaynab Dosso ha passato il turno con il terzo tempo della sessione, dominata dalla britannica Dina Asher-Smith, che ha vinto la seconda semifinale con la miglior prestazione europea stagionale (10.96).

Le altre rivali di rango saranno la polacca Ewa Swoboda (11.02 nella prima semifinale con 0,7 m/s di brezza alle spalle) e la tedesca Gina Lueckenkemper (11.06, detentrice del titolo), ma attenzione anche alla francese Gémima Joseph (11.06), la svizzera Mujinga Kambundji (11.09) e la britannica Amy Hunt (11.13). Anna Bongiorni ha corso lo stagionale di 10.32 (0,7 m/s di vento a favore) nella prima semifinale vinta da Swoboda davanti a Lueckenkemper, chiudendo al settimo posto e venendo eliminata.