F1, Test Barcellona 2019: risultati day4. Nico Hulkenberg chiude al comando su Albon e Ricciardo, poi le Mercedes e un positivo Leclerc

Anche il giovedì dei test pre-stagionali 2019 riservati alla Formula Uno di Barcellona è giunto alla conclusione. Siamo arrivati a metà, quindi, degli otto giorni di prove sul tracciato catalano del Montmelò. Le due sessioni odierne hanno, finalmente, visto tutti i piloti spingere, anche le Mercedes. Il miglior tempo, non senza sorpresa, è stato fissato dal tedesco Nico Hulkenberg con la Renault, in grado di raggiungere un interessante 1:17.393 (miglior prestazione di tutta la settimana) sfruttando la gomma C5, la hypersoft come veniva nominata nel 2018. Per “Hulk” giornata positiva anche a livello di long run, ma che si è conclusa anzitempo, dato che la sua RS19 è stata parcheggiata lungo il tracciato per un problema elettrico.

Secondo crono giornaliero, sempre con gomma C5, per il thailandese Alexander Albon. Il portacolori della Toro Rosso ha stupito, segnando un ottimo 1:17.637, dimostrando di avere già digerito lo sbarco in Formula Uno e, non ultimo, che la monoposto di Faenza è davvero nata sotto la giusta stella in questo 2019. Terzo tempo per la seconda Renault. Daniel Ricciardo, infatti, ha fermato il cronometro sull’1:17.785, anch’esso con gomma C5, dopo una serie di giri veloci per saggiare la monoposto francese in questo aspetto.

Quarta e quinta piazza per le Mercedes che, finalmente, si sono concentrate sul giro secco e non solamente sui long run con carico di benzina. Valtteri Bottas è sceso sull’1:17.857 (con gomma C5) mentre Lewis Hamilton ha concluso con 1:17.977 ma con mescola C4, la supersoft del 2018. Al sesto posto, a breve distanza, Charles Leclerc con la Ferrari. Il monegasco, a parte una lievissima escursione nella ghiaia di curva 5 prima della pausa pranzo, ha disputato un altro turno impeccabile, senza pensare al cronometro. Il suo tempo, 1:18.046 con gomma C3, la soft, tuttavia, conferma la bontà della SF90. Settimo posto per Lando Norris (McLaren) che fissa un 1:18.431 proprio all’ultimo secondo, davanti ad Antonio Giovinazzi. Il pugliese ha portato la sua Alfa Romeo all’1:18.511, a sua volta con gomme soft. Anche nel suo caso la sessione si è conclusa in anticipo, con la vettura che lo ha lasciato a piedi prima della chicane conclusiva.

Nona e decima invece, le due Haas. Romain Grosjean ha finito la sua prima settimana di test in 1:18.563 (con gomma C4), mentre il suo compagno Kevin Magnussen ha stampato 1:18.720 con gomma soft. Solamente 11esimo Pierre Gasly con la Red Bull ma, come Leclerc, il francese si è concentrato sulle lunghe distanze, senza pensare al giro secco. Miglior prestazione, comunque, per l’ex Toro Rosso in 1:18.780 con gomma soft. Chiudono la classifica Lance Stroll (Racing Point) 12esimo in 1:19.664 con gomma C2, la media, infine 13esima e 14esima le due Williams. George Russell completa il giovedì in 1:20.997 (soft) mentre Robert Kubica è sull’1:21.542 con gomme medie. Team e piloti, a questo punto, si danno l’arrivederci a martedì, in vista degli ultimi quattro giorni di test. Il Mondiale 2019 è sempre più vicino!

CLASSIFICA TEMPI DAY-4 TEST F1 BARCELLONA 2019

1 Hulkenberg Renault 1m17.393s

2 Albon Toro Rosso 1m17.637s

3 Ricciardo Renault 1m17.785s

4 Bottas Mercedes 1m17.857s

5 Hamilton Mercedes 1m17.977s

6 Leclerc Ferrari 1m18.046s

7 Norris McLaren 1m18.431s

8 Giovinazzi Alfa Romeo 1m18.511s

9 Grosjean Haas 1m18.563s

10 Magnussen Haas 1m18.720s

11 Gasly Red Bull 1m18.780s

12 Stroll Racing Point 1m19.664s

13 Russell Williams 1m20.997s

14 Kubica Williams 1m21.542

