F1, Test Barcellona 2019: Pierre Gasly finisce contro le barriere. Red Bull distrutta, possibile cedimento della sospensione

Continuano ad essere falcidiati dagli incidenti questi ultimi giorni di test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Dopo il crash che ha avuto per protagonista il tedesco della Ferrari Sebatian Vettel ieri, è stato il francese della Red Bull Pierre Gasly a finire la sessione pomeridiana odierna contro le barriere.

La RB15 infatti ha terminato la propria corsa all’esterno della curva 9, impattando violentemente contro le protezioni e danneggiando in modo consistente la monoposto di Milton Keynes. E’ lecito supporre che per Gasly le prove siano finite ma fortunatamente per lui non vi sono state conseguenze per l’impatto. Il pilota è uscito illeso dalla monoposto anche se è stato trasportato al Centro Medico per gli accertamenti di rito, come prevede il protocollo FIA. Curioso annotare che il racing driver transalpino, appena sceso dalla macchina, sia andato a controllare la sospensione posteriore sinistra. Non è da scartare quindi il cedimento.

Pierre Gasly ha sbattuto con la Red Bull alla Curva 9: ha subito controllato la sospensione posteriore. La ruota sembra divelta senza aver urtato… pic.twitter.com/JknA3xfDgs — Motorsport_IT (@Motorsport_IT) February 28, 2019

Nel frattempo le prove sono state sospese con la bandiera rossa e i commissari stanno recuperando i detriti mentre la macchina anglo-austriaca è stata caricata sul carro attrezzi.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI