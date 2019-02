F1, Test Barcellona 2019: la Williams salta anche la seconda giornata, la FW42 scenderà in pista mercoledì?

La Williams non parteciperà nemmeno alla seconda giornata dei Test di Barcellona, la scuderia di F1 non è scesa in pista nella giornata odierna dopo aver saltato anche lo shakedown e non la vedremo all’opera nemmeno domani sul circuito catalano. Per la prima volta nella storia il team non è riuscito a prendere parte con la sua vettura al primo test pre-stagionale, semplicemente la monoposto non è pronta e non ci sono le condizioni per girare: l’obiettivo è quello di spedire in pista la nuova FW42 almeno nella giornata di mercoledì ma non sembra esserci grande ottimismo in casa Williams. Ricordiamo che a Barcellona sono in programma quattro giorni di test (fino a giovedì 21 febbraio), poi si ritornerà in pista sempre in terra iberica per altre quattro giornate dal 26 febbraio al 1° marzo.

