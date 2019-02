F1, Test Barcellona 2019: il line-up della Ferrari, quando gireranno Vettel e Leclerc. Il programma delle Rosse

Da martedì 26 febbraio a venerdì 1° febbraio si disputeranno i Test F1 a Barcellona, i piloti torneranno in pista sempre al Montmelò per la seconda finestra di prove dopo i quattro giorni della scorsa settimana. Le scuderia avranno a disposizione un totale di 32 ore di lavoro durante le quali dovranno acquisire il maggior numero possibile di dati in vista dell’inizio del Mondiale: sessione mattutina dalle ore 09.00 alle ore 13.00, sessione pomeridiana dalle 14.00 alle 18.00.

La Ferrari ha impressionato e ora punta a confermarsi ai massimi livelli, la Rossa ovviamente si affiderà a Charlec Leclerc e a Sebastian Vettel ma, a differenza di quanto successo settimana scorsa, i due piloti saranno in pista tutti i giorni alternandosi al volante per 4 ore a testa e dunque non avranno un giorno di riposo. Il tedesco girerà martedì e giovedì pomeriggio e martedì e venerdì mattina, ovviamente programma invertito per il monegasco (martedì e giovedì mattina, mercoledì e venerdì pomeriggio): si adotta dunque la scelta operata dalla Mercedes nell’ultima occasione, le Frecce d’Argento devono ancora ufficializzerà la propria line-up al pari della Red Bull.

LINE-UP FERRARI PER TEST BARCELLONA:

Martedì 26 febbraio: Leclerc/Vettel

Mercoledì 27 febbraio: Vettel/Leclerc

Giovedì 28 febbraio: Leclerc/Vettel

Venerdì 1° marzo: Vettel/Leclerc

