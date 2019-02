F1, Test Barcellona 2019: Ferrari e Mercedes, giù la maschera verso il Mondiale. Novità e sviluppo: battaglia senza confini

Siamo pronti per la seconda, ed ultima, settimana dei test pre-stagionali 2019 di Formula Uno. A Barcellona squadre e piloti affilano le armi per i quattro giorni conclusivi che ci condurranno, poi, al via ufficiale del Mondiale, che sarà nel weekend del 17 marzo a Melbourne, in Australia. Ci attendono 32 ore quanto mai interessanti da vivere e che ci permetteranno di capire se quanto visto nella prima settimana sarà confermato, o meno.

L’aspetto più interessante sarà valutare quali saranno i rapporti di forza tra Ferrari e Mercedes. Nei primi quattro giorni di test, infatti, la vettura di Maranello ha dato immediatamente sfoggio di velocità e prestazioni, anche se non sono stati ricercati in maniera ossessiva, mentre le Frecce d’Argento hanno lavorato con carichi di benzina importanti e, quasi sempre, sulle lunghe distanze.

Cosa dobbiamo aspettarci, dunque, da questa settimana? Sicuramente le due rivali inizieranno a scoprire le proprie carte, ma proseguendo sempre sul programma di lavoro stabilito. Non mancheranno le simulazioni di qualifica, perché fissare un tempo record aiuta sempre il morale, mentre gli aghi della bilancia, come sempre, saranno i long run ed i comportamenti delle gomme. In queste giornate al Montmelò vedremo anche diverse novità a livello aerodinamico, tra dettagli e accorgimenti che saranno sviluppati dopo i dati raccolti nel corso della scorsa tornata di test, in vista della trasferta australiana.

Sebastian Vettel e Charles Leclerc gireranno assieme nei prossimi quattro giorni (una novità in casa Ferrari) ed un motivo ulteriore per sviluppare una SF90 che sembra nata nella giusta maniera, non avendo avuto il minimo intoppo a Barcellona. Rimane da vedere l’andamento della vettura di Maranello con le gomme più morbide che, sostanzialmente, non sono mai state usate nella prima parte dei test. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, invece, proveranno a forzare maggiormente con una W10 che ha già dimostrato di comportarsi nel migliore dei modi con gomme dure e sul passo gara.

