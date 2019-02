F1, Test Barcellona 2019. Charles Leclerc: “Impressionato dalla guidabilità della Ferrari, non penso subito al Mondiale”

Charles Leclerc può ritenersi ampiamente soddisfatto dopo i primi quattro giorni di Test F1 a Barcellona, il giovane pilota della Ferrari si è messo in luce sul circuito catalano: martedì ha siglato il miglior tempo in assoluto, oggi si è concentrato in particolar modo sui long run e ha potuto subito apprezzare la solidità della Rossa che esce ringalluzzita dalla prima finestra di prove disputate al Montmelò. Il monegasco ha raccontato le sue sensazioni a metà della giornata odierna, dopo che aveva praticamente già dato il massimo nel suo giovedì a bordo della monoposto di Maranello.

Charles Leclerc si è soffermato sulle prestazioni della vettura: “Aver percorso un elevato numero di giri è stato importante. Il primo giorno è stato difficile fisicamente anche per il mio collo ma sono state delle belle giornate e non ho avuto problemi con la macchina: il team ha fatto un buon lavoro durante la pausa e la monoposto è molto solida. Difficile giudicare la performance ma la vettura è come la voglio e questo è già molto importante“.

All’ex pilota della Sauber è stato chiesto un parere riguardo ai competitor del Cavallino Rampante e si è soffermato anche sui suoi test: “I tre top team hanno delle macchine molto stabili, almeno così sembra. Durante i test non ho seguito lo stesso programma di Sebastian Vettel, è difficile fare le stesse cose. Il primo giorno non vedevo l’ora di provare questa macchina, di vedere l’ala anteriore e di provare il feeling con la vettura: la monoposto è molto solida e per me è un onore guidarla“.

Il giovane sta facendo un pensiero al titolo iridato?: “Non ho pensato al Mondiale, ho ancora tanto da imparare e la mia esperienza non è grandissima: non vedo l’ora di lottare, per sapere se sarò pronto bisognerà aspettare. Mi ha impressionato la guidabilità della macchina”.

FOTOCATTAGNI