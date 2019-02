F1, Test Barcellona 2019: a cosa è dovuto il cedimento strutturale della Ferrari? I motivi dell’incidente di Vettel

Giornata nefasta per la Ferrari ai Test F1 di Barcellona, questa mattina la vettura guidata da Sebastian Vettel ha avuto un cedimento strutturale e si è schiantata contro le barriere all’uscita della curva 3 del Montmelò. Un bruttissimo incidente per il tedesco che fino a quel momento aveva percorso ben 40 giri dimostrando tutta l’efficienza della Rossa sia sul giro secco che sul passo gara.

Il cedimento strutturale ha impedito alla monoposto di tornare in pista (escludendo i cinque minuti a fine sessione con Charles Leclerc) e il guasto potrebbe essere dovuto a un difetto di incollaggio delle pelli di un braccio della sospensione come riporta it.motorsport.com. Nel corso della giornata la SF90 è stata ricostruita e i pezzi sono stati bonificati dopo lo schianto occorso a oltre 270 km/h.

Lo stesso pilota ha dichiarato che a un certo punto si è sentito trasportato dalla monoposto e non ha potuto fare nulla, l’impatto è avvenuto a oltre 20 g e per questo motivo il tedesco è stato trasportato al centro medico dove per fortuna non si sono segnalati problemi fisici.

