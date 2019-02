F1, Sebastian Vettel: “Sono sicuro che continueremo a migliorarci. Le novità nel team? Una nuova sfida”

Sebastian Vettel non poteva di certo mancare alla presentazione della nuova Ferrari. La SF90, questo il nome scelto per onorare i 90 anni della scuderia, ha colpito l’attenzione di tutti con la sua cura nel dettaglio e la ricerca certosina di soluzioni che possano essere al tempo stesso creative e vincenti.

Il tedesco è chiamato all’annata del riscatto nel Mondiale di F1. Il 2018 è stato per lui quello del sogno e del grande incubo, con alcuni errori che hanno di fatto allontanato irrimediabilmente l’iride, in favore della Mercedes e del britannico Lewis Hamilton. E quindi il teutonico è atteso ad un gravoso compito: riportare il titolo dopo 12 anni sotto l’insegna del Cavallino Rampante e nello stesso tempo imporsi in pista senza dubbi o perplessità. “E’ sempre molto emozionante assistere alla presentazione di una nuova macchina. Per la prima volta la guardiamo insieme e ora non vedo l’ora di entrarci dentro“, le prime parole del quattro volte campione del mondo.

Una squadra cambiata molto: Mattia Binotto nuovo Team Principal e l’arrivo di Charles Leclerc nel ruolo di pilota non sono certo mutamenti trascurabili. Aspetti che però non sembrano, apparentemente, preoccupare Vettel, anzi: “Le novità nel team sono molte ma saranno uno stimolo ulteriore e sono pronto ad affrontare questa sfida. E sono sicuro che continueremo a migliorarci“, la chiosa di Sebastian.

