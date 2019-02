F1, Risultati e Classifica Test Barcellona 2019: 26 febbraio. Norris precede Gasly e Stroll, Vettel chiude quarto, Hamilton 12°

E’ dell’inglese della McLaren Lando Norris il miglior tempo della prima giornata della seconda serie di test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). 1’17″709 per l’alfiere di Woking, montando le gomme più morbide (C5) ed essendo costretto poco dopo però a fermarsi per un problema tecnico occorso alla propria monoposto. Uno stop che ha portato alla bandiera rossa e praticamente alla chiusura anticipata della sessione. Un guasto di natura idraulica sulla MCL34 ferma all’uscita della curva-2. Alle sue spalle troviamo il francese Pierre Gasly (Red Bull) con il crono di 1’17″715, sfruttando mescole C3, la Racing Point del canadese Lance Stroll (1’17″824) e la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel (1’17″925, gomme C3), subentrano nel pomeriggio a Charles Leclerc (settimo in 1’18″651, gomme C3), costretto lungamente al box al mattino per un’anomalia al sistema di raffreddamento della SF90. Problemi anche in casa Mercedes che hanno costretto il finlandese Valtteri Bottas (11°) a stare fermo lungamente, mentre il britannico Lewis Hamilton (1’20″332, gomme C2) ha concluso 12°, completando i long run previsti senza ritardi.

Risultati e Classifica Test Barcellona 2019 (26 febbraio)

1 Norris McLaren 1m17.709s 2 Gasly Red Bull 1m17.715s 3 Stroll Racing Point 1m17.824s 4 Vettel Ferrari 1m17.925s 5 Giovinazzi Alfa Romeo 1m18.589s 6 Albon Toro Rosso 1m18.649s 7 Leclerc Ferrari 1m18.651s 8 Magnussen Haas 1m18.769s 9 Russell Williams 1m19.662s 10 Ricciardo Renault 1m20.107s 11 Bottas Mercedes 1m20.167s 12 Hamilton Mercedes 1m20.332s 13 Hulkenberg Renault 1m20.348s

