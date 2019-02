F1, presentazione McLaren 2019: arriva la MCL34, la prima del post-Alonso, ma i dubbi rimangono

Proseguono le presentazioni delle nuove monoposto che prenderanno il via del Mondiale 2019 di Formula Uno. Oggi è stata la volta della McLaren, una delle scuderie più in difficoltà degli ultimi anni, che ha svelato la sua nuova MCL34 con lo slogan “Avanti senza paura” per sottolineare come, ultimamente, le vetture di Woking non abbiano certo brillato.

Questa nuova macchina sancisce, soprattutto, la conclusione ufficiale dell’era-Fernando Alonso. Lo spagnolo ha chiuso (almeno per ora) con la massima categoria del motorsport e il suo posto è stato preso dal connazionale Carlos Sainz, che farà coppia con il giovanissimo Lando Norris, appena 19enne.

Come si può vedere dalle prime immagini della MCL34, la nuova monoposto prosegue sulla colorazione “papaya” intrapresa nuovamente nella scorsa stagione (dopo che fu lanciata da Bruce McLaren nel lontano 1966), ma con maggiore invadenza del blu che monopolizza l’ala anteriore (più larga) e tutto il retrotreno. Il concetto ed il disegno della vettura edizione 2019 proseguono sulla linea tracciata da quelle che l’hanno preceduta, mentre la Power Unit sarà la Renault E-Tech19. La nuova nata in casa McLaren, ovviamente, farà il suo debutto nel corso dei test pre-stagionali di Barcellona che scatteranno dal 18 febbraio.

A livello di novità non pare esserci molto di visibile ad occhio nudo. Sicuramente si può notare un nuovo approccio a livello di fondo, molto più ampio e pronto a garantire maggiore stabilità alla vettura, quindi nella parte del cofano motore, sparisce la pinna e rimane solamente una piccola appendice verso il fondo. A livello delle pance si vedono due appendici esterne interessanti che dovranno fendere l’aria in maniera importante. Le ali, come previsto dal regolamento, hanno meno fronzoli rispetto al passato per una vettura che appare lineare e sinuosa. Gli aghi della bilancia, tuttavia, saranno il motore e l’aerodinamica, veri talloni d’Achille nelle ultime annate.

Le parole dei protagonisti

Carlos Sainz: “Non vedo l’ora di provare questa vettura nei prossimi test. So che nella casa madre hanno lavorato duramente nel corso dell’inverno e sono sicuro che ci regaleranno un ottimo prodotto. Dal mio punto di vista mi sono preparato davvero alla grande nella off-season, con nuovi allenamenti specifici e perfino una nuova dieta. La fabbrica è divenuta in fretta la mia seconda casa e, davvero, ho una grande carica per l’avvio di questa stagione”.

Lando Norris: “Dopo tanti anni in questo team posso finalmente dire che tra pochi giorni, a Barcellona, potrò fare il mio esordio ufficiale, una vera emozione per me! La MCL34 sembra davvero bella e non vedo l’ora di poterla guidare”.

Zak Brown, amministratore delegato di McLaren Racing: “La nuova macchina è il risultato di una mole di lavoro veramente incredibile. Siamo tutti uniti e motivati per riportare la McLaren dove merita. Abbiamo una nuova coppia di piloti forti e giovani e siamo convinti che vivremo un 2019 davvero interessante”.

LA NUOVA MCL34

LA MCL34 VISTA DA DIVERSE ANGOLAZIONI

Our 2019 contender, the #MCL34, in all of her Papaya and Vega Blue glory. 🧡💙 See more ➡️ https://t.co/nguVBnIYiP pic.twitter.com/hft8FQrSyX — McLaren (@McLarenF1) February 14, 2019

