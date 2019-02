F1, presentazione Ferrari 2019: quando si svolge? Data, programma, orario, tv e streaming

La nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2019 sarà presentata ufficialmente venerdì 15 febbraio alle ore 10.45. I veli alla nuova vettura con il Cavallino Rampante, dunque, saranno tolti proprio nella cittadina in provincia di Modena e l’evento si potrà seguire live ed in streaming sul sito ufficiale della Scuderia Ferrari. Al momento non ci sono certezze a livello di tv, ma Sky Sport dovrebbe garantire, a sua volta, la diretta dell’evento.

Fino ad oggi il team emiliano ha fatto trapelare ben pochi spifferi dalla casa madre e non si sa molto della nuova monoposto, nemmeno il nome che, se sarà seguita la progressione numerica, dovrebbe risultare SF72H. Si parla di una vettura meno “rossa” rispetto all’edizione precedente, mentre a livello di progettazione il muro eretto è davvero enorme. Sicuramente vedremo una nuova ala anteriore (visti i regolamenti che entreranno in vigore) mentre si fanno numerose speculazioni sul resto della monoposto. I tecnici della Rossa saranno intervenuti in maniera massiccia per migliorare il comportamento di retrotreno e gomme?

Per avere la risposta a tutti i nostri quesiti non ci rimane che attendere quattro giorni e potremo ammirare la nuova vettura che, da lì a poco, finirà nelle mani di Sebastian Vettel e del neo-arrivato Charles Leclerc. La nuova stagione di Formula Uno sta per prendere il proprio via, e la presentazione della Ferrari è sempre uno dei momenti più emozionanti di questo avvicinamento ai test pre-stagionali di Barcellona, che scatteranno il 18 febbraio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv o streaming. Di seguito la data e il programma.

F1, presentazione Ferrari 2019

VENERDI’ 15 FEBBRAIO:

10.45 Presentazione Ferrari F1 2019

