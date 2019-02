CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI 2019

Ci siamo. La nuova Ferrari, che sarà ai nastri di partenza del Mondiale di Formula Uno 2019, verrà presentata ufficialmente oggi, venerdì 15 febbraio, a partire dalle ore 10.45 sul tradizionale palcoscenico di Maranello. Dopo un lungo inverno di indiscrezioni sulle possibili novità della nuova versione della vettura guidata da Sebastian Vettel e Charles Leclerc (che ha preso il posto di Kimi Raikkonen sulla Rossa), gli appassionati ed i tifosi della casa di Maranello potranno finalmente vedere la monoposto che andrà a caccia del tanto agognato titolo mondiale. Una delle novità tecniche più importanti riguarda sicuramente l’ala anteriore (assecondando il nuovo regolamento tecnico), mentre per il resto della vettura la scuderia emiliana non ha fatto trapelare praticamente niente sino ad ora, a quattro giorni dall’inizio dei test ufficiali di Barcellona, in programma dal 18 al 21 febbraio e dal 26 febbraio al primo marzo.

F1, presentazione Ferrari 2019 oggi: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

L’appuntamento con la presentazione della nuova Ferrari è dunque fissato per domattina alle ore 10.45 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24, Sky Sport 1 e Sky Sport F1, inoltre sarà visibile anche in diretta streaming sul sito sky.it e su Sky Go (riservato ai soli abbonati) e su RaiSport Web. Di seguito la data ed il programma della presentazione ufficiale della Rossa.

VENERDI’ 15 FEBBRAIO

ore 10.45 Presentazione Ferrari F1 2019 (diretta su Sky Sport 24, Sky Sport 1, Sky Sport F1, RaiSport Web)

