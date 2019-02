F1, presentata la nuova monoposto dell’Alfa Romeo Racing: la C38 si svela a Barcellona

La si era notata già nello shakedown di qualche giorno fa a Fiorano ma oggi la monoposto della nuova Alfa Romeo Racing assume una forma definitiva a Barcellona, sede dei test di F1 2019. La C38, questo il nome della nuova vettura nata dalla fusione della Casa italiana e della Sauber, ha messo in mostra una colorazione simile a quella dell’anno passato dove il il bianco e il rosso “Alfa” si alternano. Bello constare il simbolo del “Biscione” nella zona del cofano-motore per dare un connotato ancor più specifico a questa macchina, spinta dal propulsore Ferrari.

Presenti, come ovvio, i due piloti: il finlandese Kimi Raikkonen e il nostro Antonio Giovinazzi. Per il finnico è una specie di ritorno alle origini, dopo il sodalizio lungo con la Rossa (durato 8 anni non consecutivi), visto che la sua carriera ebbe inizio nel 2001 proprio in Sauber. Per Giovinazzi è invece la grande occasione per mettersi in luce dopo aver passato diverso tempo in Ferrari, nel ruolo di terzo pilota. Una presenza significativa anche per il nostro Paese visto che un pilota italiano mancava da diverso tempo nel Circus.

A prima vista la nuova vettura italo-svizzera presenta un muso molto particolare e una rastremazione evidente nel posteriore. Tuttavia qualche particolare in più si potrà carpirlo quando i test prenderanno il via, a partire dalle 9.00 di stamane.

