F1, Mattia Binotto: “Essere Ferrari è qualcosa di unico. Abbiamo tempo per prepararci all’esordio iridato”

Oggi è andata in scena a Maranello, la presentazione della nuova Ferrari SF90. La nuova monoposto di Formula Uno, che vuol dare l’assalto al titolo iridato, è stata accolta dal grande calore dei tecnici, dei dirigenti e dei piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc presenti in sala.

Un vernissage in grande stile in cui il mito del Cavallino Rampante si è potuto quasi assaporarlo. Si è reduci da un inverno di grandi cambiamenti, nei quali soprattutto Mattia Binotto ha preso il posto di Maurizio Arrivabene nel ruolo di Team Principal della Rossa e il tecnico nostrano è pronto a raccogliere la sfida: “E’ una giornata speciale e sono orgoglioso di essere al capo di un team per continuare il sogno di Enzo Ferrari. Io guardo sempre avanti e cerco di pensare in prospettiva a quanto c’è da fare. Essere Ferrari è qualcosa di unico e sta a significare passione, determinazione, coraggio, dedizione, eccellenza e competenza. E’ un orgoglio ma ancor di più un dovere. Un dovere che si trasforma nella nostra missione. I test? Abbiamo tempo per lavorare e prepararci per il 17 marzo”, le dichiarazioni a caldo del nuovo Team Principal, determinato e pronto per portare avanti la sua opera, garantendo stabilità nel Reparto Corse della scuderia di Maranello.

