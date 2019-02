Europa League 2019, Lazio-Siviglia 0-1: Ben Yedder gela l’Olimpico, biancocelesti sconfitti ben oltre il risultato

Sconfitta pesante per la Lazio nell’andata degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019. La formazione biancoceleste è stata sconfitta dal Siviglia per 0-1, con gol di Ben Yedder al 22° minuto. Particolarmente positiva la prova dei giocatori ospiti, molto meno quella dei padroni di casa, che hanno dovuto inoltre effettuare tutte e tre le sostituzioni per altrettanti problemi di natura fisica occorsi ai propri giocatori.

Subito preoccupazione in casa Lazio, con Parolo che cade male per via di un contrasto con Vazquez, ma riesce a proseguire la partita. Il Siviglia domina i primi minuti, e potrebbe anche segnare se non sprecasse un contropiede e poi un buon cross di André Silva dopo 5 minuti. All’11’ una combinazione tra Correa e Parolo impegna la formazione ospite, che si salva grazie all’intervento di Kjaer, ma è l’unica vera fiammata della Lazio nei primi venti minuti. A metà primo tempo arriva il gol del vantaggio del Siviglia: Escudero scatta al centro e serve Sarabia, il quale trova Ben Yedder libero verso il secondo palo: è 0-1 per gli ospiti. Al 27′ la squadra di casa va vicinissima al pari: Marusic calcia da breve distanza, Vaclik non trattiene, ma sulla linea arriva di nuovo Kjaer a salvare il risultato. Mentre arriva un cartellino giallo a testa per Radu e Banega, Ben Yedder, André Silva ed Escudero si rivelano i più pericolosi di un Siviglia sempre particolarmente aggressivo dalle parti della porta laziale. A ridosso del 45′ Luis Alberto viene sostituito da Durmisi per problemi muscolari prima che l’arbitro mandi tutti al riposo.

Anche Parolo, a inizio ripresa, viene lasciato in panchina in favore di Cataldi, a causa di un problema alla caviglia. Gli spagnoli non cambiano il tema tattico della partita, sempre spostato verso l’attacco, con la Lazio che solo dopo dieci minuti riesce a far vedere Caicedo in zona d’atttacco, ma il suo tiro esce di poco. Anche Bastos accusa problemi muscolari, costringendo Inzaghi a esaurire subito i cambi e inserire Luiz Felipe. Al 65′ Banega lancia un bel pallone per Ben Yedder, ma la difesa laziale è attenta. Il Siviglia continua a sfruttare le occasioni mancate dalla Lazio per effettuare ripartenze, rischiando di raddoppiare ancora con André Silva che si trova Acerbi davanti a impedire lo 0-2. Mentre in casa iberica viene cambiato tutto il reparto d’attacco, al 77′ i biancocelesti riescono finalmente a farsi in avanti, con Lulic che spara alto dal limite dell’area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poco dopo Sarabia minaccia di far danni in area, ma Radu copre ancora con abilità. Nei minuti conclusivi la Lazio si fa più offensiva, mancando anche un paio di discrete possibilità, ma l’occasione migliore capita al Siviglia, con André Silva che, al novantesimo, si ritrova a servire Vazquez, il quale spreca perdendo tempo per controllare la palla invece di tirare. Nei tre minuti di recupero non cambia niente e la Lazio esce con le ossa piuttosto rotte, oltre il risultato, dall’Olimpico.

LAZIO-SIVIGLIA 0-1

GOL: 22′ Ben Yedder

Lazio: Strakosha; Bastos (dal 55′ Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Marusic, Parolo (dal 46′ Cataldi), Lucas Leiva, Luis Alberto (dal 45′ Durnisi), Lulic; Caicedo, Correa. All. Inzaghi

Siviglia: Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Jesus Navas, Sarabia (dall’83’ Amadou), Banega, Vazquez, Escudero (dal 75′ Promes); Andre Silva, Ben Yedder (dal 72′ El Haddadi). All. Machin

Foto: LaPresse