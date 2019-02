VIDEO Rapid Vienna-Inter 0-1, Highlights, gol e sintesi Europa League. Lautaro Martinez decisivo

L’inter passa per 0-1 in casa del Rapid Vienna e mette una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: decisiva la rete dal dischetto di Lautaro Martinez al 39′ del primo tempo, dopo che lo stesso attaccante si era procurato con grande abilità il penalty pochi istanti prima. Il ritorno a San Siro tra sette giorni dovrebbe essere una mera formalità per gli uomini di Spalletti.

IL VIDEO DEL FALLO DA RIGORE E DEL GOL SU PENALTY DI LAUTARO MARTINEZ

الدوري الأوروبي : رابيد فيينا 0 × 1 إنتر ميلان .. مارتينيز .. #UEL #RapidInter pic.twitter.com/bC07TMIAJj — European Goals (@EGoals2018) February 14, 2019

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza