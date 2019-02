Etoile de Bessèges 2019: Bryan Coquard si aggiudica la prima tappa. Battuti in volata Sacha Modolo e Pierre Barbier

Il francese Bryan Coquard è il vincitore della prima frazione dell’Etoile de Bessèges 2019, prova a tappe del calendario dell’UCI Europe Tour che si disputa nella Francia meridionale. Il 26enne della Vital Concept-B&B Hotels ha centrato l’ottavo successo in carriera nella corsa, dimostrando un ottimo rapporto con l’appuntamento. Al termine dei 145 km in programma, con partenza da Bellegarde e arrivo a Beaucaire, il corridore nato a Saint-Nazarre ha avuto la meglio in volata sull’azzurro Sacha Modolo (EF Education First Pro Cycling Team) e sull’altro francese Pierre Barbier (Natura4Ever-Roubaix Lille Metropole) conquistando anche la maglia di leader della classifica generale.

Prima parte della corsa caratterizzata dalla fuga di giornata, composta cinque corridori. Il belga Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise), il francese Nicolas Baldo (St-Michel-Auber 93), lo spagnolo Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Euskadi Basque Country-Murias), l’italiano Marco Bernardinetti e lo svizzero Jan André Freuler (Amore & Vita-Prodir) arrivano a guadagnare un vantaggio massimo di 6’30” sul gruppo. Con l’azione della Groupama-FDJ il distacco comincia a ridursi progressivamente: sul primo passaggio in cima alla Cote de la Tour il margine dei battistrada è di 4’00’, mentre al secondo si riduce a 1’15’.

La fuga conserva un minimo vantaggio entrando negli ultimi 30 km, ma il gruppo appare in pieno controllo. L’attacco viene definitivamente neutralizzato in prossimità del primo passaggio sulla linea d’arrivo, a meno di 10 km dal termine della frazione. Il francese Jerome Cousin (Direct Energie) prova a sorprendere tutti con un attacco da lontano, ma il gruppo procede a ritmo sostenuto e annulla anche questo tentativo. Si arriva dunque all’epilogo tanto atteso, con il francese Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels) a precedere in volata l’italiano Sacha Modolo (EF Education First Pro Cycling Team) e il connazionale Pierre Barbier (Natura4Ever-Roubaix Lille Metropole). Quarto Marc Sarreau (Groupama-FDJ), quinto Christophe Laporte (Cofidis).

