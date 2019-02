Equitazione, Coppa del mondo dressage 2019: Isabell Werth vince anche a Neumünster, dominio incontrastato per la fuoriclasse tedesca

Ancora lei, sempre lei, magnificamente lei. Nella tappa di Neumünster della Coppa del Mondo di equitazione, specialità dressage, vince ancora la tedesca Isabell Werth, autentica leggenda della disciplina, che in sella a Weihegold OLD sfodera l’ennesima prova sontuosa, e totalizza il punteggio di 86.810%.

Un risultato strepitoso per la 49enne teutonica, prima per quattro giudici su cinque, con Helen Langehanenberg che resta ferma a quota 83.825%, in compagnia di Damsey, con il podio completato dall’irlandese Judy Reynolds e dal suo Vancouver K, attraverso lo score di 82.750%.

La sei volte campionessa olimpica resta dunque in testa al ranking mondiale, davanti alla statunitense Laura Graves, assente quest’oggi, occupando poi anche la terza, la quarta e la quinta piazza, ma con diversi cavalli.

Spostandoci in Asia, e più precisamente al Master di salto di Hong Kong, troviamo due azzurri in gara, ovvero Luca Moneta (quinto su Connery) ed Emanuele Gaudiano (19° su Chalou), nella gara vinta dall’irlandese Denis Lynch, in sella al suo Chablis.

Foto: Shutterstock